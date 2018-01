Luci natalizie ancora accese in corso Italia a Gassino.

Luci natalizie

Le luci natalizie sono ancora accese in corso Italia a Gassino Torinese. Nonostante le festività natalizie siano terminate ormai da oltre una settimana le luminarie continuano ad essere accese. Nelle ore serali quindi il paese d’illumina come fosse il periodo di Natale.

La polemica

Certo, vedere le luminarie accese è una visione che appaga gli occhi, ma c’è chi reputa questa situazione uno spreco. Non sono infatti mancate le proteste dei residenti di Gassino che non approvano questa situazione.

La soluzione

Ogni sera quindi le luci illuminano il corso gassinese. I residenti si augurano che la situazione ritorni alla normalità in tempi molto brevi. Infatti i gassinesi ritengono che le luminarie natalizie accese a metà gennaio siano uno spreco di denaro pubblico. Purtroppo la situazione che è stata segnalata a Gassino in questi giorni riguarda anche altri paesi. Infatti, non si conosce il motivo ma spesso, le luminarie vengono accese anche nei giorni successivi alle festività. Un aspetto questo che non sfugge di certo all’occhio attento dei residenti. Gli abitanti infatti accetta e apprezzano le luminarie accese nei periodi di festa, ma in seguito viene considerata un’azione inopportuna. I cittadini infatti sottolineano che in un periodo di ristrettezze economiche come quelle vissute dai Comuni un’azione simile non è affatto giustificata.