Memorial Rivoira tutti in campo per solidarietà.

Memorial Rivoira

Torna anche per il 2018 il torneo di solidarietà Memorial Maurizio Rivoira. L’appuntamento è per domenica 6 maggio quando 8 squadre del tessuto locale scenderanno in campo, al centro sportivo Bosio di via Galileo Ferraris, per sfidarsi a colpi di solidarietà.

Un ricordo per Alberto Ardizzone

Come da tradizione il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto ad associazioni ed enti che operano sul territorio. Quest’anno la solidarietà è interamente rivolta al ricordo del giovane Alberto Ardizzone, scomparso nei mesi scorsi ad appena 17 anni. Il ricavato della giornata di sport sarà infatti destinato al reparto di Cardiologia del Regina Margherita di Torino.

L’invito a partecipare

Arriva direttamente dall’organizzatore, Luca Rivoira, figlio del compianto Maurizio. Il torneo si svolgerà nell’impianto sportivo settimese dalle 10 alle 20 della prossima domenica 6 maggio.