Mese della Legalità le iniziative della settimana.

Mese della Legalità

Proseguono gli appuntamenti con il coordinamento del Tavolo per la Legalità di San Mauro. Un Mese della Legalità ricco di appuntamenti aperti alla cittadinanza e mirati alla sensibilizzazione sul tema del contrasto alle mafie.

Questa sera

Questa sera, martedì 20 marzo alle 21, appuntamento in sala Consiliare con la lettura del libro”Le tre notti dell’abbondanza”. Ospiti dell’evento, Antonella Delli Gatti ed Erika La Regione che leggeranno alcuni passi del libro di Paola Cereda.

La Fiaccolata

Grande attesa invece per l’evento di venerdì sera, 23 marzo. Si tratta dell’appuntamento conclusivo del Mese della Legalità. La tradizionale Fiaccolata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, infatti, concluderà il calendario di eventi sul territorio e particolarmente sentito da tutto il mondo dell’associazionismo. Alla serata di venerdì, quindi, parteciperanno il Corpo Filarmonico della Città e i rappresentanti delle associazioni. Il corteo partirà alle 20,30 dalla scuola media Dalla Chiesa di via Speranza e si snoderà fino in piazza Europa. Qui si terrà la lettura dell’elenco dei nomi delle vittime. Al termine anche un concerto in piazza. In caso di maltempo, contrariamente a quanto indicato nella locandina, la manifestazione conclusiva si terrà al Teatro Sant’Anna in via Monginevro 4 a San Mauro Torinese.