Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 gli aggiornamenti.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018

C’è grande attesa per le ultime novità in fatto di meteo per la prossima due giorni di festa. La giornata di oggi, sabato 31 marzo, sarà caratterizzata dal passaggio di una veloce perturbazione atlantica che interesserà l’Italia da Nord a Sud. Una perturbazione che porterà improvvisi cambiamenti di meteo e qualche rovescio già dalle prime ore del pomeriggio su tutto il territorio della provincia di Torino.

Oggi, sabato 31 marzo

La giornata di oggi sarà caratterizzata quindi da una situazione meteo particolarmente instabile. Nelle zone del nord e del nord ovest, infatti, sono previsti rovesci improvvisi e irregolari. Le temperature saranno leggermente in calo nell’arco della giornata.

Pasqua, domenica 1 aprile

Al mattino una certa nuvolosità interesserà i settori alpini e prealpini orientali, con qualche occasionale piovasco solo sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio invece il sole dominerà le regioni settentrionali. I venti saranno ancora sostenuti e localmente forti. Le temperature al Nord, inizieranno a risalire.

Pasquetta, lunedì 2 aprile

La tradizionale scampagnata o gita fuori porta del giorno del Lunedì dell’Angelo dovrebbe essere “salva”. Risparmiata cioè da piovaschi e brutto tempo. Per la giornata di Pasquetta, infatti, è previsto un deciso miglioramento su tutte le regioni d’Italia. In aumento anche le temperature che potrebbero sfiorare i 17 / 20 gradi per quanto riguarda i valori massimi.