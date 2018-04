Metropolitana 2 partono gli incontri con le Amministrazioni.

Metropolitana 2

Stanno andando avanti i lavori di progettazione preliminare della linea 2 della metro. La Città di Torino, infatti, sta avviando i tavolo di lavoro con il raggruppamento di imprese Systra per un’analisi sui fabbricati che si trovano sul possibile tracciato.

Gli incontri

Agli incontri, quindi, prenderanno parte diversi soggetti che in qualche modo saranno coinvolti. Un fitto calendario di appuntamenti che partiranno da questo mese e che si concluderanno a luglio. Anche le Amministrazioni saranno ascoltate e tra queste, come più volte annunciato, San Mauro giocherà un ruolo chiave per riuscire a “strappare” lo sfiocco nell’area del Pescarito.

Il calendario

Le ispezioni, secondo le indicazioni del Comune di Torino, riguarderanno alcune aree interessate dal progetto. Si parte con i primi incontri sulla zona centrale, quindi Porta Nuova e piazza Castello. A maggio invece gli incontri riguarderanno la tratta “Nord”, ovvero piazza Castello, l’Università, il Cimitero Parco, via Bologna e il Trincerone. Infine, a giugno e luglio la zona “Sud” con Porta Nuova, Crocetta, il Politecnico, largo Orbassano, corso Orbassano fino ad arrivare a Mirafiori.