Nuova sede Croce Rossa inaugurazione il 21, a Sciolze.

Si avvicina la data dell’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa a Sciolze. Il taglio del nastro è stato fissato, infatti, per le ore 14.30 di sabato 21 aprile. Con il primo cittadino sciolzese Gabriella Mossetto ed il presidente del Comitato gassonese della Cri, Luciano Perin, saranno presenti al polo educativo, i rappresentanti delle istituzioni ed i nuovi volontari del soccorso.

Un servizio importante

Quello svolto dalla Croce Rossa su tutto il territorio collinare è un servizio davvero molto importante per il territorio. I volontari sono operativi 24 ore su 24 per cercare di venire incontro a tutte le esigenze che potrebbero sorgere. La nuova sede operativa di Sciolze, in particolare, dipenderà proprio dal Comitato di Gassino.

I volontari

Il progetto di apertura della nuova sede a Sciolze da tempo è in cantiere. il presidente del Comitato gassinese Luciano Perin da tempo è operativo con questo intento. In queste settimane che hanno comunque preceduto la data dell’inaugurazione è stato organizzato un corso per reperire nuovi volontari, con una nutrita partecipazione.