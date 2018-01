Nuova stazione ferroviaria per Settimo Torinese da oggi lunedì 22 gennaio.

Nuova stazione ferroviaria

Da oggi, infatti, lunedì 22 gennaio, Settimo Torinese ha una stazione ferroviaria rinnovata. Una scelta dunque per agevolare l’accesso ai treni da parte dei cittadini. E oggi, infatti, verso l’ora di pranzo, il taglio del nastro.

L’investimento

Rfi, dunque, ha scelto di investire in quest’opera 5,6 milioni di euro. Il restyling, infatti, della stazione è stato concordato con la Sopraintendenza per l’Archeologia, i Beni Culturali ed il paesaggio.

L’inaugurazione

Presente all’inaugurazione, il Direttore Territoriale Produzione Torino di Rfi, Paolo Grassi. « Stiamo facendo uno sforzo economico non indifferente per poter andare a riqualificare ed a mettere a disposizione dei cittadini stazioni all’altezza della situazione. E Settimo, per noi, rappresentava una delle priorità».

Tutto il servizio su la Nuova Periferia (edizione di Settimo) in edicola da domani, martedì 23 gennaio.