Il nuovo autovelox controlla anche assicurazioni e revisioni. Occhi perciò a chi non è in regola a passare a Settimo.

Nuovo autovelox

Il Comune di Settimo avrà molto presto il suo autovelox sulla Strada Provinciale 11 Padana Superiore. La notizia ormai è confermata, anche alla luce della convenzione che il Comune di Settimo ha stipulato con la Città Metropolitana di Torino, sottoscritta lo scorso 23 novembre.

Entro Capodanno il velox

Dove sarà installato

Sarà installato e gestito un impianto di rilevazione della velocità dei veicoli. L’autovelox sarà installato tra il chilometro 8+160 e 8+300 della Sp11, in direzione Chivasso. L’obiettivo è quello di contrastare l’elevata velocità e ridurre il numero di incidenti».

Nuovo velox sulla superstrada

Rileva anche assicurazioni e revisioni

Sarà posizionato «Velocar Red&Speed Evo». Questo garantirà, infatti, oltre alla rilevazione 24 ore su 24 dei limiti di velocità anche le rilevazioni riferite alla copertura assicurativa, mancata revisione, veicoli rubati e in stato di fermo amministrativo. Il costo è di 48.678 euro iva inclusa. 25.089 per il canone di installazione e gestione per il 2017 e 23.588 per l’anno 2018 e per il noleggio della strumentazione. Essendo un autovelox fisso sarà evidentemente segnalato secondo la normativa vigente.