Un nuovo defibrillatore arriva a Settimo Torinese.

Nuovo defibrillatore

La Città di Settimo continua il suo percorso che punta a farla diventare una città «cardio-protetta».Quindi un nuovo defibrillatore arriva a Settimo Torinese. La novità riguarda un’iniziativa adottata dallo storico negozio «L’Angolo Abbigliamento» di via Roma, fondato 65 anni fa dal decano del commercio cittadino Francesco Cena.

L’innovazione

La novità ben si sposa proprio con il 65° anno di vita del negozio che a Settimo è da anni una vera e propria istituzione commerciale. «Il gruppo L’Angolo Abbigliamento – spiegano da via Roma 2 -, per festeggiare il suo 65° compleanno e i suoi 65 anni d’amore per questa città, ha voluto omaggiare i cittadini settimesi e non di un’apparecchiatura salvavita d’avanguardia». Si tratta di un defibrillatore che è stato installato proprio all’interno del negozio. «La zona centrale della nostra città – continua lo staff – è percorsa quotidianamente da molte centinaia di persone. Nelle occasioni di fiere e manifestazioni diventano migliaia».

Sicurezza sanitaria

Un flusso di persone imponente che impone anche una riflessione sulla «sicurezza» sanitaria dei cittadini e dei visitatori. «Perciò avere sottomano questo strumento salvavita nell’eventualità che qualcuno possa essere colpito da un’emergenza cardiaca vuol dire poter salvare la vita di una persona. «E’ ben noto come il salvataggio da un infarto dipenda soprattutto dai minuti che passano dal malore all’intervento con il defibrillatore».

Il corso

E’ Paolo Cena, uno dei titolari, ad aver frequentato il corso di abilitazione all’uso del defibrillatore che è stato installato all’interno dei locali di via Roma 2.

In caso di emergenza

«In caso di emergenza – concludono da L’Angolo Abbigliamento – è consigliabile chiamare subito il 118 e nel frattempo intervenire con il defibrillatore che è all’interno del negozio. Cercare quindi il titolare Paolo Cena o qualcuno che lo sappia usare e che sia abilitato all’utilizzo dello strumento nel più breve tempo possibile, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il defibrillatore

Il defibrillatore in oggetto è costantemente “sotto carica”, immediatamente attivo, pronto per l’intervento. E’ appeso ad una parete al piano terreno del reparto donna del negozio L’Angolo Abbigliamento». E l’importante novità è segnalata all’esterno anche attraverso l’installazione di due cartelli «ad hoc». Questi segnalano la disponibilità, all’interno dei locali, dell’importante apparecchio salva vita che lo staff dello storico negozio del centro ha deciso di “donare”.

La dotazione settimese

Sono in tutto circa 50 i defibrillatori installati su tutto il territorio cittadino. Un’offerta decisamente importante che per cui, in passato, è stata protagonista anche la raccolta e la donazione di Fondazione Comunità Solidale Onlus di Settimo. Infatti ha distribuito questi importanti strumenti entro i confini e alle società sportive, agli enti pubblici e alle associazioni del territorio.