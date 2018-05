Passerella via Brofferio partono i lavori di restyling.

Passerella via Brofferio

A partire da oggi, giovedì 3 maggio, è previsto l’avvio del cantiere per la passerella pedonale di via Brofferio a Settimo. Si tratta di un intervento di manutenzione e riqualificazione. La situazione della passerella, infatti, ormai da anni è al centro delle polemiche. In questi ultimi mesi, inoltre, diverse sono state le segnalazioni giunte dai residenti.

Gli interventi

La prima operazione prevista nel corso dell’intervento tecnico riguarda l’asportazione delle parti in gomma che costituiscono la pavimentazione. Quest’ultima, nel corso degli anni, e soprattutto d’inverno, è finita al centro delle polemiche degli utenti, vista la facilità con cui ci si è imbattuti in veri e propri lastroni di ghiaccio lungo l’intero percorso pedonale.

La seconda fase

A partire dal 7 maggio ci sarà il proseguimento dei lavori del cantiere, con la necessaria chiusura al traffico pedonale. Cominceranno infatti gli interventi di fresatura e quelli di finitura con resina per posizionare e sistemare, dunque, la nuova pavimentazione.