Personaggio dell’anno, l’iniziativa de La Nuova Periferia di Settimo ha pubblicato sul numero in edicola martedì 27 marzo il primo tagliando.

Il Personaggio dell’anno

Ha preso il via l’iniziativa del nostro giornale Personaggio dell’anno. Quindi, uomini e donne che in questi ultimi mesi hanno lasciato il segno sul nostro territorio e che, nei rispettivi ambiti, continueranno lasciare un’impronta importante. In tutti i campi, dal sociale all’amministrativo, al culturale, al tempo libero, all’associazionismo, allo sport. Un’iniziativa, che parte dal nostro giornale e che invita i lettori a indicarci quali sono i protagonisti che nel corso di quest’anno saranno nominati e incoronati come “Personaggi dell’anno”.

Le modalità

La redazione de La Nuova Periferia di Settimo ha già fatto una sua scelta, indicando volti più o meno noti. Ai lettori lasciamo la possibilità di inviare le loro segnalazioni, e non le preferenze di voto, entro il prossimo 10 aprile. Per farlo è infatti sufficiente inviare il nominativo (meglio se con foto) con un testo di motivazione tramite un messaggio inviato attraverso la messaggistica della pagina Facebook de La Nuova Periferia, via mail all’indirizzo redazionesettimo@nuovaperiferia.it, via Whatsapp al numero 3486826892 o recandosi direttamente negli uffici della redazione de La Nuova Periferia di Settimo in via Astegiano 10/a a Settimo Torinese. Ogni settimana pubblicheremo un tagliando che va ritagliato indicando nome e cognome del personaggio prescelto, così da fargli scalare la classifica, settimana per settimana.

La consegna

Il tagliando va consegnato presso la redazione oppure spedito all’indirizzo: via Astegiano 10/a, 10036 – Settimo Torinese . Inoltre deve essere consegnato in originale. Non saranno infatti considerate valide fotocopie dei coupon.

Le nuove candidature

Questa settimana, dopo il lancio della nostra iniziativa, sono pervenute alla nostra redazione tre nuove “candidature”. Quella del vicesindaco Elena Piastra, protagonista della sfida per Settimo Capitale della Cultura, di Robin Piazzo per il grande lavoro di coordinamento del Tavolo Giovani Settimesi e di Amelia Tipaldi, residente nella Città della Torre e qui molto impegnata per i bambini del territorio, grazie alla collaborazione con associazioni e per la realizzazione di libri per bambini.

Il tagliando

Nel numero de La Nuova Periferia di Settimo Torinese in edicola da ieri, martedì 27 marzo è possibile trovare il promo tagliando dell’iniziativa.