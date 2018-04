Personaggio dell’Anno entra nel vivo anche a Settimo Torinese.

Personaggio dell’Anno

Il personaggio dell’Anno è l’iniziativa lanciata dal nostro settimanale La Nuova Periferia di Settimo Torinese. Dopo la fase iniziale adesso il nostro gioco-sondaggio è entrato nel vivo. E’ infatti terminato il periodo per avanzare le candidature alla fascia di «Personaggio dell’Anno».

L’iniziativa de La Nuova Periferia di Settimo che mira a premiare donne e uomini che hanno lasciato un segno importante sul nostro territorio e che si sono contraddistinti per il loro impegno nei più svariati ambiti.

Tocca ai lettori

Adesso tocca a voi, votando e sostenendo il personaggio che, secondo voi, merita di aggiudicarsi il titolo grazie al suo impegno in ambito sportivo, culturale, sociale, dell’associazionismo o della politica. Per votare il personaggio preferito è semplice e gratuito. Occorre infatti ritagliare il coupon che trovate nella pagina dedicata all’iniziativa. Si deve poi compilare il coupon in ogni sua parte indicando il nome e cognome del personaggio. Deve essere inoltre consegnato in redazione oppure spedirlo all’indirizzo via Astegiano 10/a, 10036 – Settimo Torinese.

Il tagliando deve essere consegnato in originale, non saranno infatti considerate valide eventuali fotocopie dei coupon.

I personaggi in gara

L’ultimo entrato nella rosa dei candidati è Simone Macchioni. Il settimese infatti è impegnato come osservatore del Parma calcio per il Piemonte.

Con lui, in gara, Enrico Campofiorito, Alessio Spoto, Tommaso Curello, Elena Piastra, Robin Piazzo, Paola Ferrero, Fatim Kone, Angelo Barbati, don Stefano Bertoldini, Maurizio Mallen, Fabrizio Voghera, Roberto Moncalvo, Daniele Vaccarino, Gianluca Cotza, Lucas Caruso, Anna Vincenzi, Mattia Viel, Germano Conte, Rosangela Cravero, Alan Brunetta, Vito Sileo, don Antonio Bortone, Gianni Fina, Luciano Perin, Renato Di Napoli, Mattia Piotto, Leo Garofalo, Fabio Basile, don Martino Ferraris, Margherita Ferrero, Francesca Ingrassia, Cristian Viola, Maurilio Rastelli, Amelia Tipaldi, Fiorina Cantamessa, Anna Mazzucco, Patrizia Nardo e Carmelo Velardo.