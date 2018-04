Personaggio dell’anno i primi candidati.

Personaggio dell’anno

Sono uomini e donne che, sul territorio della nostra zona si sono particolarmente distinti per il loro impegno nei rispettivi ambiti. Da questa settimana anche La Nuova Periferia di Settimo ha deciso di lanciare una nuova iniziativa. Si tratta del personaggio dell’anno, che verrà deciso dai lettori del giornale.

Come fare

La redazione del giornale ha già fatto una sua scelta, indicando volti più o meno noti. I lettori, però, avranno la possibilità di inviare le loro segnalazioni entro il prossimo 10 aprile. Per farlo è sufficiente inviare il nominativo (meglio se con foto) con un testo di motivazione. Il tutto potrà essere fatto tramite un messaggio inviato attraverso la messaggistica della pagina Facebook de La Nuova Periferia, oppure via mail all’indirizzo redazionesettimo@nuovaperiferia.it. E’ anche possibile inviare un whattsapp al numero 3486826892, o eventualmente recarsi direttamente presso la redazione, in via Astegiano 10\a a Settimo.

Il gioco

Ogni settimana pubblicheremo un tagliando che andrà ritagliato il nome ed il cognome del personaggio. Questo, poi, potrà essere consegnato direttamente in redazione a Settimo oppure spedito all’indirizzo: via Astegiano 10\a, 1036 Settimo Torinese. Il tagliando dovrà essere consegnato in originale. Non saranno ritenute valide fotocopie.