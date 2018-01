Ponte Po, un drone speciale sorvola il cantiere di Castiglione e Settimo Torinese.

Ponte Po

Continuano a pieno regime i lavori per l’allestimento dei moduli prefabbricati del “nuovo” ponte sul Po tra Settimo e Castiglione. Il cantiere prosegue nel rispetto della tabella di marcia dettata dal crono-programma concertato tra impresa e Città Metropolitana.

Quando riaprirà

La data prevista per la conclusione dei lavori e per l’attesa riapertura dell’infrastruttura è per il 25 gennaio. Un momento particolarmente atteso da tutti i cittadini del quadrante nord est di Torino. Dal 28 dicembre dello scorso anno infatti, gli automobilisti del nostro territorio sono costretti a deviazioni e lunghe code quotidiane.

In volo con il drone sul cantiere

Le immagini riprese dall’alto mostrano il cantiere del ponte. Riprese suggestive che mostrano l’avanzamento dei lavori che procederanno, ancora nei prossimi giorni, con il posizionamento degli ultimi moduli prima della riapertura dell’infrastruttura.