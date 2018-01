Ponte sul Po l’incontro dei sindaci al cantiere.

Ponte sul Po

Sono ricominciati mercoledì 3 gennaio, dopo grande attesa, i lavori per la riapertura del ponte sul Po. Infatti nella giornata di ieri sono giunti da Perugia i primi pezzi da montare. Certamente un grande passo avanti per la viabilità. Si spera ora che il conto alla rovescia, partito il 28 dicembre 2016, con la chiusura del ponte, entro la fine del mese sia terminato.

Nuovo incontro

Così, oggi, si sono riuniti al cantiere i sindaci Fabrizio Puppo (Settimo Torinese), Marco Bongiovanni (San Mauro), Roberto Pignatta (Castiglione), Paolo Cugini (Gassino), Angelo Corrù (San Raffaele), Gabriella Mossetto (Sciolze) e Delfino Casalegno (Cinzano). Questo terzo incontro, dopo quelli del 5 ottobre e del 21 novembre, appunto, si è svolto oggi 4 gennaio, attorno alle ore 13 per prendere visione dell’avanzamento dei lavori.

Avanzamento dei lavori

Con l’incontro di oggi è arrivata quindi la conferma ufficiale della riapertura del ponte sul Po. Con i pezzi arrivati ieri si potrà dunque proseguire con i lavori che dureranno, all’incirca, quindici giorni. In seguito, passeranno ancora qualche giorno per il collaudo, ma Antonino Iaria -Città Metropolitana-, con tutti i primi cittadini presenti oggi, ne hanno confermato la riapertura per fine Gennaio.