Ponte sul Po, un anno di disagi

Un anno di chiusura, oggi, per il ponte sul Po tra Castiglione e Settimo. Era stato chiuso al traffico il 28 dicembre del 2016, alle ore 14.30, per problemi legati alla stabilità e sicurezza di uno dei piloni. La chiusura della strada ha evidenziato quanto, il ponte, rappresenti un asse importante per la viabilità della collina, lungo la 590 della Val Cerrina. Da allora, infatti, sia verso San Mauro che verso San Raffaele, le code sono all’ordine del giorno.

Le polemiche

L’anno che è appena trascorso è stato caratterizzato da numerose polemiche ed iniziative di protesta. Per varie ragioni, infatti, i lavori di recupero della struttura sono stati contraddistinti da alcuni ritardi. La svolta, però, c’è stata nel mese di ottobre, con l’affidamento dei lavori per il secondo lotto ad una ditta di Perugia.

La riapertura

Per la riapertura al traffico del Ponte ormai non dovrebbe mancare molto. In base all’ultimo crono-programma annunciato dalla Città Metropolitana, infatti, il prossimo 2 gennaio dovrebbe partire il mezzo pesante da Perugia per portare a Castiglione il tratto di ponte da assemblare. Il montaggio della struttura durerà 15 giorni circa. A seguire, il collaudo, che dovrebbe durare non più di due giorni. Il ponte, dunque, potrebbe riaprire intorno al 20 gennaio.