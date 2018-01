Ponte sul Po riapre domani.

Ponte sul Po

Dopo una giornata intera dedicata alle operazioni di collaudo del nuovo ponte sul Po, tra Settimo e Castiglione, i tecnici hanno dato il via libera per la riapertura. L’infrastruttura era chiusa dallo scorso 28 dicembre quando, in seguito ai danni strutturali riportati anche con l’ultima emergenza maltempo, la Città Metropolitana aveva stabilito l’interdizione al traffico.

Riapre domani

C’è attesa, dopo poco più di un anno dalla chiusura, per la riapertura del ponte che collega Settimo alla collina torinese. L’appuntamento è per domani, venerdì 26 gennaio, probabilmente intorno alla tarda mattinata. Un’infrastruttura di vitale importanza per il traffico del nostro territorio. Da quando il ponte è stato chiuso gli automobilisti sono stati costretti, non solo ad allungare notevolmente il percorso, ma anche ad affrontare numerose code. Soprattutto negli orari di punta.

Le manifestazioni

Tante le manifestazioni e le proteste legate alla chiusura e alle lungaggini per il ripristino del ponte. Dopo le manifestazioni dei sindaci, infatti, in collina è stato creato un vero e proprio comitato che si è battuto perché i tempi previsti dal cronoprogramma venissero rispettati. Ancora oggi, giovedì 25 gennaio, alcuni membri del comitato hanno festeggiato per l’imminente chiusura del cantiere e, quindi, per la conseguente riapertura del ponte.