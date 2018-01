Ponte sul Po, manca una settimana alla riapertura al traffico.

Ponte sul Po

Manca una settimana alla riapertura al traffico del Ponte sul Po. Il cantiere tra Castiglione e Settimo prosegue assolutamente a ritmo incessante. La parte più importante del lavoro è ormai stata ultimata, con la posa dei due grossi moduli, ora assemblati. La Città Metropolitana, ente che si occupa di gestire i lavori, aveva indicato come data utile per la riapertura il 25 gennaio.

Lo stato dei lavori

In questi giorni la ditta di Perugia incaricata di realizzare l’intervento conclusivo di messa in sicurezza si è occupata di montare anche i parapetti, di protezione al passaggio pedonale. Restano ora da rimettere in funzione l’impianto dell’illuminazione pubblica, spettante al Comune di Settimo, ed il collaudo finale, per il quale sono già stati fatti tutti i preparativi.

Tempi rispettati

Dal 2 gennaio, giorno in cui sono arrivati a Castiglione i grossi moduli per il montaggio del ponte, dunque, i tempi sono stati assolutamente rispettati. Dopo più di un anno di disagi e di code, quindi, per gli automobilisti della collina la viabilità tornerà ad essere pressoché regolare. Il ponte sul Po, per la nostra zona, rappresenta uno snodo viario di primaria importanza.