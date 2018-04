Rave party all’interno dello stabilimento dismesso della Pirelli di via Torino a Settimo Torinese.

Rave party

Si è svolto un rave party nello stabilimento dismesso della Pirelli di via Torino a Settimo Torinese. Sono centinaia infatti i giovani provenienti da tutto il nord Italia che hanno occupato i capannoni dell’ex fabbrica settimese per dare vita ad un Rave Party di Pasqua. La musica a volume fortissimo è partita questa notte tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, creando non pochi malumori in tutta la Città.

Musica ad alto volume

La musica e le vibrazioni sono infatti ben distinte a chilometri di distanza. Numerose già da questa notte le segnalazioni ai carabinieri e alle forze dell’ordine che monitornano la situazione.

Centinaia di giovani

All’interno dello stabilimento in disuso sono centinaia le auto parcheggiate e le tende di chi ha trascorso la notte a Settimo in occasione del raduno.