Entro la fine del mese riapre l’ufficio postale di corso Italia a Gassino.

Riapre l’ufficio postale

Riapre l’ufficio postale, ormai ci siamo. Entro la fine del mese dovrebbero infatti tornare ad aprire gli sportelli di corso Italia, chiusi dallo scorso primo maggio dopo che malviventi avevano fatto saltare il «bancoposta».

Da qualche settimana sono in corso i lavori all’interno dei locali. «Avevamo chiesto alle Poste – spiega il sindaco Paolo Cugini – di fare uno sforzo maggiore, per un ampliamento dei locali. Comunque con la nuova sistemazione le cose dovrebbero certamente migliorare. Da parte nostra, come Amministrazione l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata quella di mettere pressione. Ma nulla di più. In questi mesi abbiamo ricevuto anche noi le lamentele dei cittadini. Speriamo, quindi, che con la fine del mese le cose tornino alla normalità».

L’ufficio provvisorio

Attualmente l’ufficio postale provvisorio resta quello operativo all’interno del container che si trova nel parcheggio dell’area mercatale di via Foratella. Una situazione sicuramente transitoria, già migliore alla prima adottata dall’Amministrazione con il camper mobile, che era stato posizionato, sempre all’interno del parcheggio, durante il periodo estivo, e non senza disagi per gli stessi cittadini.

Gli utenti

Non resta che attendere quindi, per vedere come effettivamente la situazione si evolverà. Al di là del giorno preciso di apertura dell’ufficio postale in corso Italia, l’importante è che questo comunque venga riattivato il più presto possibile, per tornare a garantire un servizio adeguato ai gassinesi, e non solo. Bisogna, infatti, tenere in considerazione una questione, che non è sicuramente di poco conto. L’ufficio postale di Gassino, infatti, è da sempre molto utilizzato anche da cittadini residenti nei paesi limitrofi. La presenza del mercato due volte la settimana e della struttura dell’Asl, infatti, portano molte persone anche non gassinesi a usufruire degli sportelli dell’ufficio postale per pagare bollette o svolgere altri servizi di primaria importanza. E’ chiaro, dunque, che la riapertura degli sportelli porterà benefici importanti a tutto il territorio della zona.