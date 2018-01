Riapre ponte sul Po tra Castiglione e Settimo.

Oggi riapre ponte

Riapre ponte sul Po tra Castiglione e Settimo. La riapertura è avvenuta intorno alle 12 di oggi, venerdì 26 gennaio. E’ infatti grande la soddisfazione da parte degli automobilisti che posso ripercorrere questo tratto viario strategico per la circolazione. Quindi adesso le auto potranno di nuovo contare sul ponte che è stato chiuso per 13 mesi. Una grande conquista per la Collina.

Grande l’attenzione

I lavori di messa in sicurezza del ponte sono stati seguiti, in queste settimane, con grande attenzione da parte dei cittadini della collina. dal 2 gennaio, quando da Perugia sono arrivati i tanto attesi grossi blocchi poi assemblati da parte della ditta incaricata, c’è stato un forte acceleramento dei tempi, per poter concludere l’intervento entro i tempi previsti dall’ultimo crono-programma.

I festeggiamenti

Già nella giornata di ieri, in occasione del collaudo, sono partiti i primi festeggiamenti. Il Comitato Ponte Subito, infatti, si è ritrovato per tutta la giornata nei pressi del cantiere per brindare simbolicamente alla conclusione dei lavori con spumante ed una fetta di panettone.