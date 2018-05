Sagra del grissino stasera si comincia

Sagra del grissino

Comincia ufficialmente questa sera, giovedì 17 maggio, la sagra del grissino a Gassino. Saranno quattro giornate di festa, fino a domenica 20 maggio, con un ricco programma di appuntamenti. Ad organizzare la manifestazione, come sempre, l’associazione Amici della Sagra del Grissino.

Il programma di oggi

Il attesa della giornata principale, che sarà quella di domenica 20 maggio, il programma di oggi, giovedì 17, prevede l’avvio degli eventi al Palaghersin, allestito in piazza Generale Dalla Chiesa. Alle 19.30 ci sarà la serata Hamburgher con Tasta, che preparerà il tradizionale panino classico, speciale o vegetariano. Alle 21.30, invece, ci sarà il concerto dei RadioPaxi. Domenica 20, come detto, sarà la giornata principale. In corso Italia ci saranno i banchetti della mostra mercato Artigianale ed Enogastronomica. Ma si svolgerà anche il terzo torneo Grissin D’Oro, memorial Emilio Imperore di calcio. Dopo il pranzo al padiglione, alle 12, nel pomeriggio c i sarà il concerto bandistico.

Una tradizione

Per Gassino la Sagra del Grissino rappresenta una vera tradizione. Nel corso degli anni, infatti, la manifestazione si è sviluppata sempre di più, grazie all’impegno dell’associazione guidata dal presidente Paolo Fornaca. Per tutti è ormai un appuntamento fisso, la terza domenica di maggio.