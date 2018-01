Semaforo darà più tempo per le auto che dovranno svoltare a sinistra.

Modifica al semaforo

Semaforo darà più tempo a coloro che dovranno svoltare a sinistra. Accade a San Raffaele infatti, all’incrocia si trova tra via Chivasso, lungo la strada 590 della Val Cerrina, e via Ferrarese.

La sicurezza

Per ragioni di sicurezza, infatti, verrà effettuato un intervento che consentirà l’allungamento dei tempi per chi, provenendo da Chivasso, deve svoltare a sinistra verso via Ferrarese, nel centro del paese.

Un altro semaforo

Quindi non è stato possibile neppure mettere il secondo semaforo con la freccia a sinistra perché la larghezza della carreggiata non era adeguata. Si tratta di una modifica viaria molto utile e per alcuni versi anche necessario. Infatti, gli automobilisti ritenevano che il tempo per la svolta a sinistra era troppo breve. Adesso quindi si potrà contare su questa modifica che il Comune ha apportato dopo aver vagliato la situazione.