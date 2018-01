Settimese protagonista alla trasmissione Take me out, su real Time.

Settimese protagonista

Un giovane settimese protagonista alla trasmissione Take me out, in onda su Real Time. Si tratta di Lucas Caruso, che ha partecipato alla trasmissione andata in onda nella giornata di ieri, martedì 16 gennaio. Attore, Lucas ha al suo attivo delle partecipazioni anche in alcune fiction.

Il programma

“Take me out” é il programma più seguito in Italia su Real Time. Quest’anno è arrivato alla quinta stagione. Il protagonista è il ragazzo, che si presenta a 30 ragazze. Cii sono vari passaggi successivi. Tutti devono essere superati con successo, fino ad arrivare ad avere un appuntamento con una ragazza. Il programma è condotto da Gabriele Corsi. La trasmissione è l’adattamento italiano di un format australiano di grande successo.

L’appuntamento

Dopo avere superato tutti i passaggi, Lucas è riuscito a raggiungere quello finale, ovvero l’appuntamento con una ragazza, ripreso da “un’esterna”. Questa sarà trasmessa durante nel corso della puntata che verrà messa in onda proprio nella serata di oggi, mercoledì 17 gennaio.