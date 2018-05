Uno spettacolo contro la violenza sulle donne. E’ questo il tema principale dello spettacolo che si svolgerà questa sera, sabato 12 maggio alle 21 al Teatro Civico Garybaldi a Settimo.

Contro la violenza sulle donne

La violenza sulle donne sul palco del Teatro Civico Garybaldi. Si tratta infatti di uno spettacolo coinvolgente, di grande impatto emotivo, quello che sarà messo in scena dalla compagnia Comme d’Habitude «Infrangibili», per la regia di Fulvia Romeo.

A teatro

Non è la prima volta quindi che la realtà teatrale tratta argomenti sociali di grande attualità, ma stavolta la performance sarà incentrata interamente sulle diverse forme di violenza utilizzando l’espressione corporea. Poco testo infatti, ma molta danza ed espressività per porre lo spettatore in una posizione di completo assorbimento.

Uscire dal silenzio

I biglietti dello spettacolo, infine, in scena sabato 12 maggio alle 21, consentiranno di raccogliere fondi per sostenere le attività di Uscire dal Silenzio.