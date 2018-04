Strada chiusa per il cantiere della fibra.

Strada chiusa

Via Teologo Antonino chiusa per lavori. La piccola stradina che collega piazza Vittorio Veneto a via Italia rimarrà chiusa al traffico a causa di un cantiere.

I lavori

I lavori riguarderanno la posa di nuovi pozzetti di deviazione e di cavi in fibra ottica. Il cantiere è previsto tra lunedì 16 e mercoledì 18 aprile. E’ quindi previsto il divieti di circolazione veicolar in via Teologo Antonino nel tratto tra piazza Vittorio Veneto e via Italia, ad eccezione dei residenti in via Chiomo e nella stessa via Teologo Antonino. E’ inoltre previsto il doppio senso di circolazione, con senso unico alternato, nel tratto di via Chiomo.

La fibra

La posa della fibra, già annunciata da tempo, sta coinvolgendo diversi quartieri della città. Un servizio in più per i settimesi.