Tariffa rifiuti stabile

Tariffa rifiuti non subirà alcun aumento nel corso del prossimo anno. Arriva così una notizia positiva dall’amministrazione di Settimo Torinese. I risultati sul livello di raccolta differenziata effettuata nel corso del 2017 sono infatti positivi.

L’amministrazione

“I conti in Città sono in ordine e l’Amministrazione non ritoccherà al rialzo le tariffe”. E’ questa la comunicazione che arriva dall’amministrazione comunale di Settimo. Una risposta positiva arriva quindi per l’impegno che i cittadini hanno mostrato nell’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Raccolta punti

Grande successo, quest’anno, anche per la raccolta punti con Mr. Pack: il vincitore ha ottenuto l’esenzione totale dall’imposta con 9501 bottiglie raccolte.