Tassa rifiuti, aiuti per i meno abbienti a Castiglione. La decisione è stata comunicata dall’Amministrazione comunale di Castiglione per andare incontro alle famiglie.

Tassa rifiuti, nuovi aiuti

Il Comune di Castiglione ha previsto sgravi e riduzioni nella tassa rifiuti. Naturalmente per le famiglie che si trovano in difficoltà economica.

La novità

Potranno essere applicate per un nucleo familiare, in cui uno dei componenti sia ultra 65enne. L’indicatore Isee, inoltre, deve avere un valore pari o inferiore ad 8 mila euro. Poi, per un nucleo familiare comunque in stato di indigenza, attestata formalmente, e che in ragione di detta situazione usufruisce o ha titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa. Inoltre, per un nucleo familiare il cui indicatore Isee evidenzi un valore compreso tra 0 e 8 mila euro e tra 8000,01 e 12 mila euro. Infine, per un nucleo familiare, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con un Isee pari o inferiore a 14 mila euro.

Le richieste

Le domande per poter accedere a tale sgravio potranno essere formalmente compilate ritirando l’apposito modulo presso l’ufficio assistenza del Comune di Castiglione, aperto il lunedì ed il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.45. E’ possibile anche consultare il sito del Comune.