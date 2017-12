Torino Outlet Village e Duferco Energia hanno intrapreso un percorso virtuoso e sinergico in tema di mobilità sostenibile.

Torino Outlet Village per l’ambiente

Si è svolta infatti nel corso della mattinata di venerdì 15 dicembre il taglio del nastro che ha acceso le 3 colonnine di ricarica dotate in tutto di 6 prese Tipo 2 (con potenza fino a 22 kW) e 4 prese Tipo 3A (fino a 3,5 kW). Queste consentono, dunque, la ricarica di ben 10 veicoli contemporaneamente tra auto elettriche e ibride plug-in, furgoni, scooter e quadricicli elettrici. L’utilizzo delle colonnine di ricarica posizionate nel parcheggio dell’Outlet Village sarà gratuito, infatti, fino al 31 gennaio 2018 e sarà gestibile direttamente dal proprio smartphone. Dunque uno potrà sbizzarrirsi nel proprio shopping mentre la auto si ricarica.

I servizi

L’iniziativa, infatti, si inserisce all’interno dell’ampia gamma di servizi offerti ai visitatori che fanno di Torino Outlet Village. Dunque, oltre al servizio di ricarica elettrica, i servizi offerti includono l’Info Point multilingue e il servizio bus navetta venerdì, sabato e festivi dal centro città e gratuito in occasione dei giorni di blocco del traffico. Inoltre sono previsti collegamenti con le principali località turistiche montane della Vialattea, della Val d’Aosta e della Francia. O ancora un servizio Luxury Concierge attraverso cui è possibile organizzare escursioni o visite culturali sul territorio. Sarà possibile infatti prenotare un personal shopper, la copertura free Wi-Fi ad alta tecnologia. E per i più piccoli la Playground con servizio di intrattenimento. Da non dimenticare una business lounge per meeting e riunioni e l’immancabile servizio tax free per i clienti stranieri. Infine, un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità.

La novità

I possessori, infatti, di veicoli elettrici hanno la possibilità di avviare una sessione di ricarica occasionale con strumenti allo stato dell’arte. Dunque, come la app D-Mobility che permette l’attivazione di sessioni di ricarica direttamente da smartphone e il servizio di ricarica tramite SMS.