La trasmissione Buono a Sapersi in onda su Rai Uno domani mattina, giovedì 12 aprile sarà in diretta da un’azienda che produce riso Carnaroli a Livorno Ferraris.

Trasmissione Buono a Sapersi

La trasmissione Buono a Sapersi in diretta su Rai Uno alle 11.05, domani, giovedì 12 aprile, con Elisa Isoardi parlerà di risotto. Un piatto infatti nutriente indicato nella dieta per ipertesi e celiaci.

Il collegamento

Non mancherà infatti un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite di un’azienda che coltiva e produce riso Carnaroli a Livorno Ferraris. Sarà dato anche spazio al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini dai banchi del Mercato “Orientale” di Genova.

I servizi

Il gastronomo Alessandro Marzo Magno, illustrerà le varietà di riso dando preziose indicazioni su come scegliere il riso più adatto. Inoltre, la nutrizionista Myrta Mazza ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando le cotture e i condimenti più salutari. Poi, Franco Calafatti, esperto di spezie, spiegherà le caratteristiche e i segreti dello zafferano, ingrediente “principe” del risotto. E infine Micol Pisa, maestra di cucina, mostrerà come trasformare il risotto avanzato in tre “barchette” alle melanzane. Le farà eco il collega Guerrino Maculan, che proporrà un risotto di noci e morlacco, tipico formaggio veneto.