Treni in ritardo anche questo pomeriggio per e da Torino.

Treni in ritardo

Anche il rientro a casa per i pendolari della zona del torinese, in particolare quelli di Chivasso e Settimo, è stata un’Odissea. Non solo il cattivo tempo a condizionare i collegamenti con il capoluogo piemontese, ma anche guasti tecnici. Come quello accorso al treno diretto a Milano, in partenza intorno alle 17.20 da Torino con le porte bloccate e con conseguente cancellazione del viaggio. Pertanto, tutti i passeggeri che erano partiti da Porta Nuova sono scesi a Porta Susa in cerca di un nuovo collegamento, rendendo ancora più complicata una giornata di per sé già difficile.

A Settimo

Situazione difficile lungo le linee che passano da Settimo Torinese. Sono numerosi i pendolari che, oltre ad essere arrivati tardi questa mattina a lavoro o a scuola, rincaseranno anche tardi. Infatti, ancora una volta il maltempo riesce a mandare in tilt il traffico su rotaia.

Chivasso in crisi

Treni con 69 minuti di ritardo che arrivano da Torino e viaggiano in direzione di Milano. Stiamo parlando del Regionale 2025. Sono invece 22 i minuti che ha registrato il Regionale 2425 che viaggia in direzione di Novara che in questo momento è giunto in stazione a Chivasso. Una situazione veramente difficile che i pendolari sono stufi di sopportare.