Treno guasto oggi, venerdì 23 marzo sul primo binario a Settimo Torinese. I passeggeri si sono sentiti in trappola perché non sono potuti scendere.

Treno guasto

Il treno regionale che viaggiava da Chivasso a Torino è rimasto bloccato a Settimo Torinese per più di un’ora. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un guasto tecnico alla locomotiva.

Passeggeri in trappola

A causa di questo blocco i passeggeri si sono sentiti in trappola. Infatti, non sono potuti scendere sino a quando non è arrivato un altro treno, più di un’ora dopo, per trasportarli a destinazione.

I ritardi

I due convogli interessati sono così giunti a destinazione in ritardo. Il primo con un’ora e mezza, il secondo con 34 minuti.