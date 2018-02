Si sono verificate troppe morti di tumore e l’ex consigliere scrive ad Arpa per chiedere un controllo della qualità dell’aria.

Morti di tumore

Lo aveva detto e lo ha fatto. Angelo Bevere, cittadino brandizzese ex-amministratore comunale si era fatto portavoce di un gruppo di cittadini. Era infatti fortemente preoccupato per le numerose morti di tumore che si erano verificate negli ultimi tempi a Brandizzo. Il gruppo di cittadini chiedeva, attraverso Bevere, che gli amministratori del Comune di Brandizzo prendessero a cuore questa situazione rivolgendosi agli enti competenti per poter ottenere un’analisi dell’aria che si respira a Brandizzo. Il gruppo di brandizzesi infatti sosteneva che la causa di morte di tumore potesse dipendere dall’aria.

Arpa

Bevere non è stato a guardare e non si è solo fatto portavoce dei suoi concittadini. Ha scritto lui stesso, di suo pugno ad Arpa. Nei giorni scorsi infatti è giunta la risposta che non è per nulla incoraggiante. «Arpa Piemonte ha risposto alla mia richiesta di procedere – sostiene Angelo Bevere – ad un monitoraggio dell’aria che respiriamo a Brandizzo. L’agenzia per l’ambiente piemontese ha risposto che si muovono soltanto dietro richiesta delle amministrazioni comunali. Ergo, se il Comune di Brandizzo non s’interessa alla questione ambiente in cui viviamo, i cittadini non avranno mai modo di conoscere la quantità di veleni che giornalmente respirano».

Analisi dell’aria

Sul sito istituzionale, nella sezione “Aria” sono riportate le mappe sinottiche con dettaglio comunale dei principali indicatori previsti dalla normativa in tema di qualità dell’aria. Le mappe sinottiche più aggiornate possono essere consultate anche attraverso il Geoportale, anch’esso accessibile dalla homepage del sito dell’Agenzia.