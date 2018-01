Uffici chiusi al pomeriggio da oggi, 27 dicembre, a San Mauro, in Comune.

Uffici chiusi, la decisione

Da oggi, mercoledì 27 dicembre, al prossimo 5 gennaio, uffici chiuso al pomeriggio in Comune a San Mauro. Per alcuni, in particolare, sarà sospesa l’apertura al pubblico, tenendo conto, soprattutto del periodo festivo, caratterizzato da una diminuzione degli utenti.

Ecco chi quelli chiusi

Ecco gli sportelli comunali che resteranno chiusi al pubblico di pomeriggio, durante il periodo di festa. Si tratta di quelli al’interno del palazzo comunale, in via Martiri della Libertà 150; dell’ufficio ragioneria. in via Municipio; dell’ufficio tecnico e Lavori pubblici, in via Ronchi. infine, la chiusura riguarderà anche l’ufficio Messi, Commercio e Polizia locale, in piazza Orsara.

I servizi

Fino al 5 gennaio, dunque, resterà in vigore l’orario ridotto per una serie di sportelli. Sarà invece, invariato l’orario di apertura al pubblico in vigore durante la fascia del mattino. Naturalmente, tutto tornerà alla normalità a partire da lunedì 8 gennaio, con la fine delle vacanze.