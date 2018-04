Uffici comunali chiusi tutto il giorno, oggi a Castiglione.

Uffici comunali

Gli uffici comunali di Castiglione nella giornata di oggi, mercoledì 11 aprile, saranno chiusi per tutta la giornata. Gli sportelli, dunque, all’interno del palazzo civico di via San Giuseppe Cottolengo, non saranno a disposizione dei cittadini, così come accade normalmente, in base agli orari prestabiliti.

Le cause

La chiusura degli uffici, dunque, è stata stabilita per permettere al personale di partecipare ad un corso, già programmato. Si tratta, in particolar modo, di un incontro di carattere formativo, che coinvolgerà, quindi, tutti gli addetti agli sportelli per tutta la giornata odierna.

Il servizio

Il normale servizio, quindi, riprenderà regolarmente a partire da domani, giovedì 12 aprile, in base agli orari che sono in vigore durante l’anno. Chi necessita del servizio in municipio, dunque, dovrà pazientare un giorno, per permettere, dunque, al personale del municipio di partecipare al corso di aggiornamento.