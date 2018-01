Ufficio postale l’apertura slitta ancora.

Ufficio postale

Nessun ufficio nuovo per Natale dopo oltre sette mesi. La posta di corso Italia, infatti, era stata chiusa il primo maggio scorso dopo l’esplosione provocata da una banda di malviventi. I danni strutturali hanno quindi provocato la chiusura temporanea dello sportello che avrebbe dovuto essere oggetto di ristrutturazione. Con il provvedimento era stato subito potenziato il servizio nel più vicino ufficio di Castiglione, oltre ad aver attivato un camper predisposto al servizio nel parcheggio dell’area mercatale. Struttura che è stata poi sostituita con un container nel mese di settembre.

Le tempistiche

Avrebbe dovuto aprire entro Natale l’ufficio rinnovato. Invece, la data è poi slittata a gennaio ma ad oggi non ci sono ancora tempi certi. «Purtroppo – commenta il sindaco di Gassino Paolo Cugini – nei giorni scorsi abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte di Poste, si scusano ma si prendono ancora del tempo per completare i lavori. Tuttavia, dopo aver appreso la notizia, ho inviato a Poste una lettera formale per esprimere tutto il nostro malumore. Quello postale è un servizio importante per il territorio, pertanto dev’essere ripristinato il prima possibile, per evitare i disagi che i cittadini stanno vivendo da ormai sette mesi».