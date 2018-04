Velox sulla Provinciale, arriva l’ufficialmente la data della sua accensione. Lo strumento è posizionato a Settimo Torinese sulla strada che collega Torino a Chivasso.

Velox sulla Provinciale

Automobilisti attenti alla pressione del piede sul pedale dell’acceleratore. Soprattutto se percorrete l’asfalto della Strada Regione 11 in direzione Chivasso. L’installazione dell’autovelox che risale alle scorse settimane non è certo passata inosservata agli utenti della strada che collega Torino a San Mauro, Settimo e ai comuni della collina.

In azione dal 14 maggio

L’autovelox è acceso, ma soltanto in fase di test. Così conferma l’Amministrazione comunale, che annuncia che l’impianto di rilevazione della velocità entrerà ufficialmente in funzione, sul tratto di strada in cui vige il limite di velocità fissato a 90 chilometri all’ora, soltanto il prossimo 14 maggio.

Ma adesso già registra

Nonostante la fase di sperimentazione, però, l’autovelox è attivo e registra tutte le potenziali infrazioni. Questo significa che, anche se fino alla data del 14 maggio, non saranno elevate sanzioni per eccesso di velocità, queste ultime sono regolarmente rilevate e registrate. E, secondo indiscrezioni, sono davvero tante. Soltanto la prossima settimana, quando si scopriranno i dati effettivi, si saprà quanti automobilisti sarebbero stati multati per eccesso di velocità.