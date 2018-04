Via al buio da 10 giorni. Questo è quello che sta accadendo a Gassino Torinese. Per il momento non è servita a nulla la segnalazione in Comune.

Via al buio

Via Don Camillo Ferrero al buio da una decina di giorni. E’ questa la segnalazione giunta anche alla redazione del nostro giornale da Gassino. Una situazione veramente difficile per chi abita in questa zona.

La denuncia

Alcuni residenti hanno provveduto a fare la segnalazione anche in Comune ma per ora nulla sembra essersi mosso. Si tratta della via dell’oratorio che porta anche alla biblioteca

5 Stelle informati

Della questione si è già interessato anche il consigliere Cinque Stelle Cristian Corrado.