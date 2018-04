Pellegrino accolto a Castiglione. Il giovane era diretto a Santiago.

Un giovane pellegrino accolto a Castiglione. Era infatti diretto verso Santiago. Juan Pablo 23 anni italiano di origine brasiliana e argentina è arrivato a Castiglione nella giornata di venerdì 6 aprile al termine del tappa cominciata a Torrazza.

Il viaggio

Ha dormito al Castelletto ospite delle suore. Ieri mattina, sabato 7 aprile, prima di ripartire diretto a Torino ha fatto prima colazione al bar lungo i portici di via Don Bromuro. E’ stato quindi accompagnato da alcuni volontari impegnati sul territorio per la Via Francigena.

Il progetto

La Pro Loco di Castiglione infatti, sta mettendo in piedi un progetto specifico legato all’accoglienza pellegrina coinvolgendo anche alcuni esercizi commerciali del territorio.