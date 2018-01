Via Italia invasa dalla cacca sabato scorso. Una strana situazione che si è verificata a Settimo Torinese.

Via Italia invasa dalla cacca

Una sorpresa non proprio profumata per i commercianti e residenti di via Italia a Settimo sabato pomeriggio. Infatti, si sono ritrovati in un vero e proprio mare di…cacca. Si tratta degli stessi commercianti e residenti che da mesi si battono contro gli escrementi dei cani che si trovano ovunque intorno alle loro attività e alle loro case. Un campo minato a cui cercano di sopravvivere ogni giorno.

Il racconto

Manuela Pezzana, titolare dell’edicola al civico 82 di via Italia racconta: “Sono tornata a Settimo per aprire l’edicola alle 16 e ho trovato una lunghissima scia di cacca sul marciapiede. Proprio di fronte al mio negozio e a quello dei miei colleghi. Oltre allo schifo ho provato una rabbia fortissima. Ho chiesto informazioni su cosa fosse successo ai miei colleghi. Il barista mi ha confermato che quel mare era il regalino di due cavalli che hanno attraversato via Italia. Ho chiamato immediatamente i vigili chiedendo che venissero a vedere, con i loro occhi, quello che era appena successo”.

L’arrivo dei vigili

Gli agenti, quindi, sono intervenuti sul posto e hanno raccolto la segnalazione. “Solo allora – continua Manuela Pezzana – ho iniziato a pulire quello schifo: ho buttato in strada 15 secchi díacqua e quasi non bastavano. Non dico che i padroni dei cavalli debbano girare con la paletta, ma almeno non li facciano passare sui marciapiedi”.

L’Amministrazione… passa ai fatti

L’Amministrazione comunale: “Nel prossimo piano finanziario della Tari verranno messe risorse per trovare soluzioni alle deiezioni canine sui marciapiedi. Da una parte installando distributori di sacchetti. Dall’altro intensificando pulizia e sanzioni”.