Violenza sulle donne il concerto per combatterla.

Violenza sulle donne, i dati

Sono dati allarmanti quelli recentemente registrati dall’associazione Uscire dal Silenzio. In seguito al 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, quasi una donna al giorno si è rivolta al centro di Settimo. Un dato che evidenzia quindi come il fenomeno sia purtroppo ben presente anche sul nostro territorio.

L’associazione

Il gruppo di volontarie, guidate da Paola Ferrero, hanno infatti accolto presso la loro sede circa sette nuove donne. Un risultato ottenuto anche dopo gli eventi connessi alla Giornata che hanno avvicinato maggiormente l’associazione alla cittadinanza.

Il concerto

Questa sera, giovedì 14 novembre, si terrà il concerto di Natale a sostegno delle attività dell’associazione. Sul palco del Teatro Civico Garybaldi, a partire dalle 21, si esibiranno i cori dell’Unitre di Settimo e di Volpiano. Il ricavato quindi sarà devoluto a Uscire dal Silenzio.