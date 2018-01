Volontariato Fenoglio l’esperienza nel settore accoglienza.

Volontariato Fenoglio

Grazie al progetto promosso dall’associazione Casa dei Popoli, si apre la possibilità di fare un’esperienza nel settore dell’accoglienza. L’associazione infatti rappresenta un’importante realtà per il territorio. Infatti, da anni porta avanti il suo impegno quotidiano nel campo dell’inclusione sociale.

Il progetto

Il progetto consiste quindi nella possibilità di fare un’esperienza al centro di via De Francisco. Si tratta quindi di un periodo di volontariato nel settore dell’accoglienza dei migranti. Inoltre, l’occasione sarà ottima per lavorare in sinergia con gli operatori della Croce Rossa Italiana che da anni portano avanti un modello di accoglienza riconosciuto in tutta Italia.

Come fare per iscriversi

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura occorre visitare il sito internet del Comune di Settimo. Tra i requisiti fondamentali, quello legato all’età. Infatti è necessario essere maggiorenni. La domanda dovrà essere consegnata in via Giannone 3, presso la sede di Casa dei Popoli, oppure tramite mail a info@casadeipopoli.it .