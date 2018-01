Voragini in strada a causa delle forti piogge.

Voragini in strada

A causa delle forti piogge che si sono abbattute nei giorni scorsi, le strade del territorio hanno subito alcuni danni. Sono infatti molte le buche che si sono formate sull’asfalto. Di conseguenza, gli automobilisti si trovano a fare complicate gimkane.

Via Papa Giovanni

Nella zona dell’Oltrepo i danni più evidenti si possono riscontrare in via Papa Giovanni, nei pressi dell’incrocio con via Boves. Vere e proprie voragini nell’asfalto che mettono a dura prova gli ammortizzatori delle vetture.

Via Casale

Anche in via Casale, all’altezza di Sambuy, il passaggio delle auto e il maltempo hanno provocato la formazione di vistose buche. Un problema che si unisce a quello dell’incremento del traffico causato dalla chiusura del ponte tra Settimo e Castiglione.