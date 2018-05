Zanzara Tigre arrivano le trappole in città.

Il progetto

Il Comune di Settimo aderisce al progetto di lotta alla Zanzara Tigre promosso dalla Regione Piemonte, per la tutela della salute dei cittadini. Ma anche per il miglioramento della qualità della vita in molte zone del Piemonte soggette a infestazioni di zanzare. Tutto questo attraverso interventi finanziari a sostegno di varie iniziative vole alla lotta contro tali insetti, soprattutto le zanzare tigre.

Zanzara Tigre

A differenza delle zanzare comuni, la zanzara tigre è molto attiva anche durante le ore diurne soprattutto all’aperto, vola poco distante dai siti dove nasce e predilige muoversi lungo le zone ombrose. Ma anche quelle ben vegetate quali parchi e giardini. Non essendo più possibile eradicarla, è necessario cercare di tenerla sotto controllo, ossia al di sotto di una soglia di tolleranza che ne permetta una coesistenza con l’uomo.

Le trappole

Come nel 2017, anche quest’anno in un arco di circa 6 mesi saranno eseguiti interventi di monitoraggio e disinfestazione sul territorio comunale ad opera di tecnici specializzati nei luoghi pubblici come caditoie stradali, tombini, parchi e cimiteri. Il contenimento dell’infestazione di zanzara tigre non può però prescindere dalla partecipazione attiva dei cittadini. Attraverso il trattamento dei cosiddetti focolai domestici (classici esempi sono vasi e sottovasi) secondo alcuni suggerimenti. Come, quindi, curare la manutenzione sia di giardini, orti, cortili, terrazzi, balconi onde evitare l’involontaria formazione di raccolte d’acqua. In particolare nelle zone più coperte da vegetazione in cui si consiglia anche di rimuovere gli sfalci d’erba, che di grondaie, lavandini. Ma anche vasche e piscine in disuso.

Dove saranno le trappole

Dal mese di maggio e fino ad ottobre saranno posizionate, in piazza della Libertà (piazza del Comune) e in via Santa Cristina (nei pressi dell’ospedale) due trappole. Saranno utilizzate per il monitoraggio della diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale.