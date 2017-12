Sono stati trovati con 160 chili di hashish.

Presi con 160 chili di hashish

L’operazione era iniziata lo scorso agosto quando fu arrestato a Torino, in via Brosso, un casellese trentasettenne mentre scaricava da una Mercedes borsoni pieni di hashish. Adesso il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Venaria hanno chiuso il cerchio.

Un arresto e due denunce

Infatti i militari guidati dal luogotenente Ignazio Vargiu hanno arrestato a Torino, su mandato del giudice Elena Rocci, Francesco Priamo, 31 anni, originario di Lamezia Terme. Il giovane avrebbe dovuto custodire i 160 chili di stupefacente destinato al mercato torinese. Denunciati anche un ambulante marocchino e Giuliano L. P. , di 29 anni, anche loro residenti a Torino. Due “piazzisti” delle dosi.

Valore 200 mila euro

Si ipotizza che lo spaccio avrebbe fruttato circa 200 mila euro. Per un totale di almeno 700 mila dosi di hashish. Da smerciare a Torino e cintura. I 160 chili di hashish erano arrivati dal Marocco, via Spagna, con la “benedizione” della malavita calabrese, che controlla con i maghrebini lo spaccio in Piemonte.