Allarme furti in piazza scassinano le auto parcheggiate, a San Mauro.

Allarme furti

Auto nel mirino a San Mauro. Nella giornata di ieri, martedì 20 marzo è stata forzata la portiera di un veicolo che era parcheggiato in piazza Mochino. E’ successo nelle prime ore del pomeriggio. Il proprietario si era allontanato un attimo per dirigersi verso la vicina casetta del latte, all’ingresso del parco L’Eliana.

Cresce l’attenzione

Un problema, quello dei furti ai danni delle auto, che purtroppo continua a restare al centro dell’attenzione. Cresce comunque l’attenzione. Anche il gruppo del Controllo del Vicinato, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato un post proprio con l’obiettivo di far crescere l’attenzione tra i cittadini. Non è la prima volta, purtroppo, che episodi del genere si verificano. In passato i malviventi hanno colpito in particolare le vetture parcheggiate davanti alle scuole, lasciate dalle mamme per accompagnare i loro bambini. Spesso i ladri approfittano della fretta degli automobilisti, agendo velocemente e senza nessuna remora.

I collina

Macchine prese di mira anche in collina. Nei giorni scorsi, infatti, una vettura parcheggiata nei pressi del campo sportivo di Gassino, è stata forzata dai ladri. I malviventi sono riusciti, quindi, ha portare via documenti e chiavi, creando, dunque, un grosso disagio al proprietario.