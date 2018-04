Allarme truffe a Settimo Torinese. E’ questa la situazione che si sta verificando in queste ore in città.

Allarme truffe

E’ di nuovo allarme truffe per le vie di Settimo Torinese. E’ infatti di poche ore fa la segnalazione di un uomo vestito di blu che si aggira per le vie della città. Quindi l’uomo avrebbe suonato alla porta di alcune abitazioni sostenendo che nella casa era presente una perdita di gas e quindi era necessario che lui entrasse in casa. La perdita inoltre avrebbe causato danni ai muri, al denaro e all’oro presente in casa. Per fortuna, ad ora, non sembra che gli abitanti di Settimo siamo caduti nel tranello.

La segnalazione

Una delle persone che ha subito la visita ha voluto mettere subito in allerta i propri concittadini al fine di non cadere nella trappola.

Episodi precedenti

Purtroppo questo modo di agire è diventato tipico di alcuni truffatori. Infatti, il truffatore, dopo aver presentato il pericolo imminente, invita il mal capitato a farsi consegnare i preziosi presenti in casa. Nel caso in cui ci si dovesse trovare davanti a situazioni strane come questa è fondamentale informare tempestivamente le forze dell’ordine. Le segnalazioni sono avvenute a Settimo ma è probabile che la persona indicata possa anche spostarsi nei paesi limitrofi quindi è fondamentale tenere alta la guardia.