Allarme truffe ai danni degli anziani. Questa volta le segnalazioni giungono da Gassino.

Allarme truffe

Ed è di nuovo allarme truffe a Gassino. Infatti, le segnalazioni di tentativi di raggirare le persone anziane si moltiplicano.

Il caso

E’ infatti solo di poco fa la segnalazione di un tentativo di truffa avvenuto proprio a Gassino. In questo caso specifico infatti l’anziana donna sarebbe stata avvicinata da una donna, due volte, nel giro di pochi giorni. Nel primo caso la donna si era spacciata per una dipendente di un istituto i credito e chiedeva delle monete. Nel secondo caso invece chiedeva che le venisse scambiato con dei soldi in contanti un assegno da 600 euro.

L’allerta

In entrambi i casi l’anziana donna non è caduta nella trappola e ha subito avvisato i familiari di quanto le era accaduto. E’ a quel punto che la figlia dell’anziana a lanciato l’allarme al fine di tutelare questa fascia di popolazione che pare essere il bersaglio preferito da ladri e truffatori. In casi come questi è infatti molto importante segnalare il pericolo alle forze dell’ordine. Quindi solo se questo avverrà in maniera tempestiva si potrà intervenire avendo buone possibilità di fermare i truffatori. Purtroppo episodi come quelli indicati stanno inventando molto frequenti sia nei paesi che in città.