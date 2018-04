Ancora vetro rotto a scuola. E’ accaduto a Mappano. E ora la popolazione si domanda chi sia l’autore del fattaccio. Un’altra brutta storia che tocca un punto di istruzione.

Ancora vetro rotto a scuola

Nuovo atto vandalico a Mappano. A colpi di sassi. Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo come racconta ilCanavese. Infatti i “soliti idioti” hanno rotto il vetro d’ingresso della scuola materna di via Giotto. La denuncia ai carabinieri della stazione di Caselle Torinese è stata presentata dalla dirigente scolastica Lucrezia Russo nella giornata di oggi, lunedì 26 marzo.

Ennesimo atto vandalico

Il primo episodio era accaduto nella notte tra il 13 e 14 febbraio. Sempre una sassata notturna. Che aveva mandato in frantumi un vetro d’ingresso. Purtroppo l’area adiacente la scuola elementare non risulta videosorvegliata. Nè sul lato di via Generale Dalla Chiesa nè su via Giotto.

Controlli notturni?

Commenta il capogruppo di opposizione Valter Campioni: “Il paese rimane sprovvisto di controlli negli orari notturni. L’Amministrazione comunale deve intervenire…”.