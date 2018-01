Anziana cade sul ghiaccio e batte la testa.

Anziana cade sul ghiaccio

Prima o poi sarebbe successo. Il ghiaccio davanti all’ufficio postale di piazza Orsara di Puglia, a San Mauro, ha fatto una vittima. Sebbene siano stati creati dei vialetti tra la neve rimasta sull’asfalto, questa mattina, 3 gennaio, una signora è scivolata sulla lastra che si è formata davanti all’ingresso della posta e del comando dei vigili.

I soccorsi

L’anziana, che nella caduta ha sbattuto la testa, è stata soccorsa dai passanti che si trovavano in zona. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale.

Il ghiaccio

Il problema del ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi della città è oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Una criticità riscontrata su tutto il territorio e che ha visto, ovviamente, un acutizzarsi dopo la prima nevicata. La “pista di pattinaggio” in piazza Orsara però diventa un grosso ostacolo per raggiungere gli importanti servizi presenti in piazza.